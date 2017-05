Um 10: DAX impulslos seitwärts - Böses Erwachen nach Bitcoin-Explosion?

Während sich die Aktienmärkte in diesen Tagen eher seitwärts bewegen, explodiert die Internet-Währung Bitcoin regelrecht. Wie am Ende des Neuen Marktes oder des Anstiegs des Goldpreises auf über 1.900 Dollar werden jetzt erneut Anleger auf den schnell fahrenden Zug aufspringen, die von Gier gelockt, aber nicht von Vernunft geleitet werden. Am Ende wird es wohl auch hier ein böses Erwachen geben.

Was die Aktienmärkte angeht, sind weiterhin Kapitalumschichtungen im großen Stil von den Vereinigten Staaten zurück nach Europa zu beobachten. Das lässt sich am besten am Euro ablesen, der steil ansteigt. Nun liegt viel Geld in Europa, das auf Anlagechancen wartet.

