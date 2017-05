DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Bankhaus Lampe sieht bei den Gewinnerwartungen des Marktes für den Ingenieurdienstleisters Bertrandt weitere Risiken. Auf dem Kapitalmarkttag Ende Mai dürfte es Hintergrundinformationen zur jüngsten Gewinnwarnung und dem Marktumfeld geben, schreibt Analyst Malte Janek Schmidt in einer Studie am Mittwoch. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen des Marktes dürften vor diesem Hintergrund weiter fallen. Schmidt nahm die Bewertung der Aktien mit "Verkaufen" und einem Kursziel von 74 Euro wieder auf. Mittelfristig hält er damit einen weiteren Wertverfall von rund 11 Prozent für wahrscheinlich.

Schmidt senkte seine Erwartungen für das im Kleinwerte-Index SDax gelistete Unternehmen. Die Gewinnwarnung von Bertrandt stimme ihn vorsichtig. Zwar seien die Probleme durch die Wartehaltung von Volkswagen und der Tochter Audi bekannt gewesen, doch scheine sich Einiges ungünstig für Bertrandt entwickelt zu haben. Insbesondere der anhaltende Preisdruck belaste offenbar stärker als angenommen, erklärte der Analyst. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 hätten zudem enttäuscht.

Der Lampe-Analyst rechnet nun mit einer langsameren Erholung des Preisniveaus. So herrsche Unsicherheit über die zukünftige Arbeitsteilung zwischen Ingenieurdienstleistern und den Autobauern selbst. Zudem sorge die Themenvielfalt für Kostendruck. Die großen Autobauer hätten sich vermutlich noch nicht entschieden, welche Kompetenzen sie zukünftig intern benötigten und welche Themen sie an Dienstleister abgeben sollten. Daher sei in den kommenden Jahren mit einem verstärkten Aufbau eigenen Knowhows zu rechnen.

Das Unternehmen war vor zwei Wochen bei der Vorlage der Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2016/17 beim Umsatzausblick für das Gesamtjahr zurückgerudert. Grund der Vorsichtig ist der Wandel der Autobranche. Es komme zu fortgesetzten Verzögerungen bei der Vergabe externer Entwicklungsaufträge an Ingenieurdienstleister, teilte das Unternehmen damals mitteilte.

Mit der Einstufung "Verkaufen" sagt das Bankhaus Lampe dem Wert für die kommenden zwölf Monate einen Kursverlust voraus./mis/nas/fbr

