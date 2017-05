Erinnerst du dich noch an die Hochzeiten des Öls? Damals gab es eine riesige Debatte darüber, wie die Gesellschaft damit umgehen würde, wenn die Ölproduktion ihren Höchststand erreichen würde. Und dann ging es steil bergab.



M. King Hubbert, der die Theorie in den 50er Jahren entwickelt hatte, sagte einmal, dass die Produktion in den 70er Jahren ihren Höhepunkt erreichen würde. Später korrigiert er sich selbst auf 1995. Andere sprachen von 2006, 2017, 2020, 2022, doch jetzt sieht es so aus, als würde das niemals passieren.



Die Sache ist schon vorbei.

Das Zeitalter der Disruption

Trotzdem erleben wir gerade das Ende des Ölzeitalters, zumindest ...

