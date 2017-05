Aktie im Fokus - Klöckner & Co

Die Aktie der Klöckner & Co. SE fielen am 09. November 2016 auf ein Verlaufstief von 9,30 Euro. Eine Erholungsbewegung führte die Aktie dann am 27. Januar 2017 auf das letzte Zwischenhoch von 13,11 Euro. Diese Konstellation könnte zur Ermittlung der nächsten Widerstände und Unterstützungen herangezogen werden.

Die Kursziele auf der Oberseite lägen demnach bei 10,20 Euro, 10,75 Euro, 11,20 Euro und 11,70 Euro. Die weiteren Unterstützungen wären beim verlaufstief von 9,30 Euro und danach bei den Marken von 8,40 Euro und 7,85 Euro zu finden. Die UBS sieht ein Kursziel von 10,00 Euro. Dieses Kursziel deckt sich nahezu mit den hier technisch ermittelten 10,20 Euro.

