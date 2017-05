Lieber Leser,

Hannover Rück hat in den vergangenen Handelstagen den Rücksetzer nicht mehr aufholen können. Binnen zweier Wochen hat die Aktie annähernd 9 % verloren. Damit ist der Kurs auch auf Monatsbasis ins Minus gefallen. Seit Jahresanfang steht der Wert nur knapp im Plus. Der Aufwärtstrend scheint in Gefahr, zumal zunehmend das Interesse von Short-Investoren steigt.

Hannover Rück: Aufwärtstrend nur noch knapp intakt

Hannover Rück hat die jeweiligen gleitenden Kursdurchschnittswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...