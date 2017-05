Frankfurt - BNP Paribas erweitert das Angebot an Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Die neuen ETCs würden Anlegern Zugang zur Wertentwicklung der Industriemetalle Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, Blei und Nickel bieten. Sie würden die jeweiligen in US-Dollar gehandelten Futures mit unterschiedlichen Laufzeiten abbilden. Die Referenzindices würden aus der Indexfamilie von Rogers International Commodity Enhanced stammen. Mögliche Roll-over-Verluste würden durch ein optimiertes Auswahlverfahren von Terminkontrakten minimiert.

