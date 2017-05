New York (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Grupa Onet - RAS Polska ist das erste Medienunternehmen in Polen, welches den INMA Global Media Award in der Kategorie "Best Use of Mobile" für seine Onet News App von der International News Media Association erhält. Die Gewinner wurden am 23. Mai 2017 beim 87. INMA World Congress in New York City bekanntgegeben.



Im Oktober 2016 führte Onet die mobile App Onet 4.0 mit Text-to-Speech-Technologie ein, mit deren Hilfe sich der Benutzer nach dem Befehl "Onet: Vorlesen!" Nachrichten vorlesen lassen kann. Diese innovative Idee wurde von den Ingenieuren von DreamLab, dem Technologiezentrum der Grupa Onet-RAS Polska, umgesetzt. Die App läuft auf jedem Smartphone und mobilen Gerät mit iOS oder Android.



Onet 4.0 ist die erste App in Polen, die über diese einzigartige Funktion, Text in Sprache umzuwandeln, verfügt, sodass jeder Artikel vorgelesen werden kann. Aktiviert wird sie mit dem Befehl "Onet: Vorlesen!" (Onet: Czytaj!). Eine weitere Innovation besteht darin, dass die App auf den Audiokanal des Nachrichtenservices Onet24 zugreifen kann. Dieser Nachrichtendienst wird mehrmals täglich automatisch aktualisiert, wobei jede Ausgabe hochaktuelle Eilmeldungen als Schlagzeilen aus Polen und dem Ausland bietet. Auf diese Weise bedient die App die Nutzer, die ständig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden sein wollen.



Die INMA Global Media Awards werden seit 1937 von der International News Media Association als Auszeichnung für die besten Lösungen im Bereich Innovation und Markenentwicklung vergeben. 2017 erhielt die International Media Association 655 Anmeldungen von 196 Medienunternehmen aus 36 Ländern. Zu den Teilnehmern gehören Zeitungen, Magazine, digitale Medien sowie Fernseh und Rundfunkanstalten.



Insgesamt 115 Finalisten aus der ganzen Welt bewarben sich um Auszeichnungen in 20 Kategorien. Aus den beiden Gruppen "globale" und "lokale" Marken wurden 40 Preisträger ausgewählt.



Mark Dekan, CEO der Ringier Axel Springer Media AG und CEO der Grupa Onet-RAS Polska: "Zuallererst bin ich sehr stolz auf die Leistungen unseres polnischen Teams. Die Grupa Onet-RAS Polska ist das erste polnische Medienhaus überhaupt, das eine solche prestigeträchtige internationale Auszeichnung für eine mobile Anwendung erhält. Die Onet-App ist eine Entwicklung, die der ganzen Welt unsere Qualitäten als kreativer und innovativer Marktführer vor Augen führt, und sie bestätigt unsere Position als führendes digitales Medienunternehmen in diesem Teil der Welt."



Jovan Protic, Digital Publishing Director Ringier Axel Springer Media AG und COO Grupa Onet-RAS Polska: "Wir haben von einer Weltneuheit geträumt und wollten die Art und Weise verändern, wie Leute News konsumieren. Es scheint, wir waren erfolgreich! Alleroberste Priorität war es, die bestmögliche Nachrichten-App zu entwickeln und gleichzeitig unseren Nutzern das zu bieten, was wir den ,Wow-Moment' nennen."



Aleksander Kutela, CEO von Onet.pl: "Die Onet-App stärkt unser Markenversprechen, nämlich in hohem Maß innovativ zu sein und unseren Nutzern Nachrichten und Unterhaltung auf möglichst benutzerfreundliche Weise zu bieten. Onet ist bereits heute der beliebteste aller auf mobilen Geräten zu empfangende polnische Webservice, und ich bin überzeugt, dass der Erfolg unserer App diese Position weiter stärken wird."



Bartlomiej Pucek, Leiter des Bereichs mobile und digitale Projekte der Grupa Onet-RAS Polska: "Die App musste die Anforderungen und Erwartungen der Nutzer erfüllen, d. h. Eilmeldungen, Qualitäts-Content, kurze Ladezeit und Videos. Bei unseren Untersuchungen zum Nutzerverhalten stellten wir fest, dass eine der Hauptaufgaben darin besteht, den Nutzern Nachrichten auch überall unterwegs zu bieten, sei es im öffentlichen Nahverkehr oder im eigenen Auto. Da der Konsum von Nachrichten in diesen Fällen automatisch erfolgen muss, entschieden wir uns für Sprachbefehle und das Vorlesen von Nachrichten als den ,Wow-Moment'".



Der INMA Global Award 2017 ist nicht die erste prestigeträchtigte Auszeichnung der Onet-App. Im März 2017 wurde sie im Wettbewerb um die Mobile Trends Awards, der im Rahmen der größten Konferenz über mobile und neue Technologien in Polen stattfand, als beste mobile App ausgezeichnet. Im April 2017 erhielt die Grupa Onet-RAS Polska eine Auszeichnung der Association of Advertising Agencies in der Kategorie "Innovative Media".



Über die Ringier Axel Springer Media AG



Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien, Slowakei, Estland, Lettland und Litauen mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 165 digitale und Printangebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3.100 Mitarbeiter.



OTS: Ringier Axel Springer Media AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105327 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105327.rss2



Pressekontakt: Alexandra Delvenakiotis Group Director Communications and Public Affairs Director Digital Media Campus Ringier Axel Springer Media AG Telefon +41 44 267 29 14 a.delvenakiotis@ringieraxelspringer.com www.ringieraxelspringer.com