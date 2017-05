Technische Analyse zum Stoxx® Europe 600

Jörg Scherer - Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland - wirft in der aktuellen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV einen technischen Blick auf den Stoxx® Europe 600.



HSBC Daily Trading TV vom 23.05.2017 zum Stoxx® Europe 600









STOXX® Europe 600 (Monthly): Der ultimative Deckel



Den Bruch des Korrekturtrends seit Sommer 2015 sowie die erfolgreiche Bodenbildung bei gut 350 Punkten haben sich als der erwartete Katalysator für den Stoxx Europe 600 herauskristallisiert. Mit dem jüngsten Verlaufshoch (397 Punkte) haben die europäischen Standardwerte nun die "ultimative Widerstandszone" erreicht. Schließlich gelang es dem Aktienbarometer weder in den Jahren 2000 und 2007 noch 2015 die Hürde bei 400 Punkten nachhaltig zu überspringen. Mit anderen Worten: Zwischen 401 und 415 Punkten wartet die ultimative Widerstandszone auf die Aktienmarktbullen (siehe Chart). Da der MACD unverändert "long" positioniert ist, erwarten wir in den nächsten Monaten einen echten Test der angeführten Barrieren. Trotz des intakten Aufwärtstrends seit Herbst 2011 (akt. bei 319 Punkten) wird ein Sprung über die angeführten Hürden alles andere als ein Selbstläufer. Gelingt allerdings der Befreiungsschlag, wäre die Tragweite umso größer: Schließlich wäre dann sogar die Schiebezone der letzten 20 Jahre beendet, was im Umkehrschluss nochmals für ein neues prozyklisches Einstiegssignal sorgen würde.



STOXX® Europe 600 (Monthly): Die grundsätzliche Marktstruktur



Am Kursverlauf des Stoxx Europe 600 lässt sich noch ein ganz grundsätzliches Verhaltensmuster exemplarisch aufzeigen: Während untere Trendwenden sich am Aktienmarkt häufig durch eine hohe Dynamik auszeichnen, benötigen Wendepunkte auf der Oberseite regelmäßig deutlich mehr Zeit. Für die obere Trendwende ist also ein gewisser Distributionsprozess charakteristisch. Aufgrund der derzeit zunehmenden Diskussionen um die Ausprägung eines möglichen Tops möchten wir vor allem die wichtigen Wendepunkte der Jahre 2000, 2007 und 2015 unter die Lupe nehmen. Von März bis September 2000 "beschäftigte" sich das Aktienbarometer insgesamt sechs Monate mit dem Widerstand bei gut 400 Punkten. 2007 "hangelte" sich der Index zwar nur drei Monate an der ultimativen Barriere entlang, doch im Herbst kam es zu einem zweiten "Echohoch" (391 Punkte). Vor allem in der Summe wurde eine saubere Toppbildung ausgeprägt. Selbst im Jahr 2015 wurde die Kernwiderstandszone über einen Zeitraum von sechs Monaten getestet ehe ein nachhaltiger Abverkauf einsetzte. Als Kernbotschaft können Investoren also mitnehmen: Selbst im negativen Fall eines Markttops sollte es zunächst im Bereich der Barrieren bei 400 Punkten zu einem mehrmonatigen Distributionsprozess kommen.



Der STOXX® Europe 600 (Monthly) Chart zur Analyse





Quelle: Daily Trading Newsletter vom 22.05.2017



