Der DAX ist am Dienstag vergleichsweise schwach in den Tag gestartet. Ein besser als erwarteter ifo-Geschäftsklimaindex liess den deutschen Leitindex dann aber doch ins Plus drehen. Bäume ausreißen konnte der DAX aber dennoch nicht. Die Ausschläge hielten sich in Grenzen und am Ende des Tages reichte es für ein kleines Plus von 0,3 Prozent. Weitere Infos zum heutigen Handelstag bekommen Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.