Dax: investiert bleiben, Verluste vermeiden

Bergsteiger wissen, dass die Luft mit zunehmender Höhe nun einmal dünner wird. So ließ auch im Dax die Dynamik der jüngsten Aufwärtsbewegung etwas nach und der Index wird nicht ewig weiter in recht engen Handelsspannen verbleiben.

Aus welcher Richtung die Chancen und Risiken kommen könnten, dass der Dax doch möglicherweise wieder nach oben oder unten ausbrechen könnte und wie sich Anleger gegen fallende Kurse absichern können, dies alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video. Damit können Sie anstehende Feier- und Brückentage sowie die bald beginnenden Sommerferien entspannter am Strand oder in den Bergen verbringen.

