Wien - Zu den größten Gewinnern am gestrigen Handelstag zählten die Aktien des US-Agrarhändlers Bunge (ISIN: BMG169621056, WKN: 762269, Ticker-Symbol: BU3) mit einem Plus von knapp 17%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der in der Schweiz beheimatete Rohstoffkonzern Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) habe sein Interesse an einer Übernahme bekundet.

