Zur Stunde findet bei Medigene (ISIN: DE000A1X3W00) die Hauptversammlung statt. Zeitgleich steigt die Aktie kräftig. Ein Zusammenhang? Durchaus, aber wie gesagt: Die HV läuft gerade. Es sind Käufe, bei denen Anleger darauf setzen, dass dort positive Nachrichten auftauchen, dass klarer wird, wie der Weg des Unternehmens in den kommenden Monaten aussieht. Was in der Tat hilfreich wäre, denn:

Die am 11. Mai präsentierte Quartalsbilanz fiel etwas blutleer aus, war nicht imstande, bei den Anlegern neue Begeisterung zu wecken. Und dass der COO zurücktrat und künftig nur noch als Berater fungiert und kurz zuvor eine Kapitalerhöhung erfolgte - all das ...

