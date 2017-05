Hongkong (ots) - Die Sonne lacht vom wolkenlosen Himmel und das Thermometer klettert der 30-Grad-Marke entgegen. Die ersten warmen Tage machen Lust auf Cocktails mit Panoramablick und unbeschwerte Stunden im Grünen. Hier die Summer-Hot-Spots der Peninsula Hotels in den schönsten Metropolen rund um den Globus:



Grüne Oasen über Paris



Geheimtipp des Peninsula Paris sind die Dachgärten der luxuriösen Garden Suiten. Zum Blick über die Wahrzeichen der Stadt genießen Suiten-Gäste im eigenen Garten ein Picknick oder Barbecue. Einer der beliebtesten Hotspots ist die Dachterrasse des Peninsula mit dem Restaurant "L'Oiseau Blanc" und der "Le Rooftop-Bar". Hier zaubern Meister am Shaker den perfekten Sundowner ins Glas.



Kulinarischer Spaziergang durch New Yorks Central Park



Kräuter, essbare Blumen oder wildes Gemüse - New Yorks grüne Lunge ist ein wahres Naturparadies für Foodies. Auf einer zweistündigen Tour zeigt ein Botaniker den Gästen des Peninsula New York wo Wildpflanzen, Kräuter und Pilze sprießen. Peninsulas "Taste of Central Park"-Arrangement beinhaltet auch ein anschließendes Picknick im Park mit grandioser Aussicht auf die Skyline. Kosten pro Person US$ 550 (ca. EUR 504).



Hollywood Hot Spot



Auf der Outdoor-Terrasse des "The Belvedere" im Peninsula Beverly Hills sind Hollywoods Stars zu Gast. Die anspruchsvolle Klientel wird mit einer modernen American Cuisine und mediterranen Akzenten verwöhnt. Angesagte "Craft Beers" und Cocktailkreationen mit hausgemachtem Sirup genießt man abends am Openair-Kaminfeuer.



Health and Harmony in Bangkok



In den Sommermonaten sind schattig-kühle Plätze in Bangkok gefragter denn je. Mit dem neuen "Health and Harmony"-Programm des Peninsula Bangkok geht es früh morgens zum Sunrise-Yoga in den ältesten chinesischen Tempel Thailands "Gong-Wu". Einen kurzen Spaziergang vom Tempel entfernt, ist der Princess Mother Memorial Park ein tropisch-grüner Rückzugsort. Das Programm wird jeden Samstag für Gäste kostenfrei angeboten.



