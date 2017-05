Regensburg (ots) -



Im Park Verstecken spielen, im Wald Räuberhöhlen bauen, auf der Wiese toben und Bäume erklimmen. Das sollten typische Erlebnisse der Kindheit sein. Kinder sind immer weniger in der Natur unterwegs. Naturerlebnisse werden seltener.



Nils erzählt aus kindlicher Sicht von seinen Abenteuern im Wald. Die Geschichten und liebevoll gestalteten Bilder wecken die Neugier auf den Naturraum Waldkindergarten. Eltern und Kinder gewinnen dabei einen guten Einblick.



Denn Nils weiß alles über den Waldkindergarten. Der Wald ist sein Spielplatz. Mit seinen Freunden springt er über Baumstämme, klettert auf dicke Äste und baut Indianerzelte. Manchmal besuchen sie den Bauernhof und toben im Heu herum. Jeden Tag erlebt Nils neue Abenteuer. Auf seinen Wanderungen durch das Unterholz findet und entdeckt er viele spannende Dinge.



Die Autorin Marion Klara Mazzaglia wurde 1968 in der Oberpfalz geboren. Als Kind erlebte sie unzählige Abenteuer in der freien Natur. Sie war Baumhausfee, Räubertochter, Floßkapitänin und Geschichtenerzählerin. Später studierte sie Diplom-Sozialpädagogik an der FH in Regensburg und machte die Ausbildung zur Montessori-Erzieherin. Mit ihrem Mann, den drei Kindern und einem Vollzeitpflegekind wohnt sie heute auf dem Land in der Nähe von Regensburg. Sie arbeitet in der professionellen Tagespflege und schreibt Kinderbücher. Durch den täglichen Umgang mit Kindern entdeckt sie viele große und kleine Dinge aus deren Blickwinkel. Daraus entstehen die Ideen zu ihren Büchern. "Mein Kopf ist eine abenteuerliche Textfabrik, sie steht nie still!", sagt sie.



Bei der Herstellung dieses Kinderpappbuches wird auf Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen geachtet. Die Pappe besteht aus 83 % Recyclingpapier. Die verwendeten Farben basieren vollständig auf Pflanzenölbasis, welche keine gesundheitsschädlichen oder umweltbelastenden Stoffe enthalten. Zudem ist der Klebstoff frei von Lösungsmitteln. Produziert wurde "Nils zeigt dir den Waldkindergarten" ausschließlich in Deutschland.



