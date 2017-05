Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Führende Vertreter des Koalitionspartners SPD und der Opposition haben Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wegen seiner Rolle im Ringen um weitere Hilfen für Griechenland scharf angegriffen.

"Schäuble trickst und schummelt", sagte der SPD-Haushaltssprecher Johannes Kahrs der Passauer Neue Presse. Schäuble habe die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Bedingung für die Griechenland-Rettung gemacht, verweigere nun aber die vom IWF verlangten Schuldenerleichterungen für Athen. "Jetzt versucht er, mit dieser Unwahrhaftigkeit bis zur Bundestagswahl durchzukommen", kritisierte Kahrs.

SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider nannte Schuldenerleichterungen "das Preisschild für die Beteiligung des IWF, die die CDU zur Bedingung erklärt hat" und betonte: "Aus dieser selbstgestellten Falle muss sich die CDU allein befreien." Allerdings müssten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Schäuble im Fall von Schuldenerleichterungen "die Karten vor der Wahl auf den Tisch legen".

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erklärte, Schäuble schaffe nur weitere Verunsicherungen "mit seiner sturen Verweigerung, substanzielle Schuldenerleichterungen für Griechenland zu ermöglichen". Das Beharren auf einer Beteiligung des IWF sei "von Anfang an überflüssig und teuer für Griechenland" gewesen. Europa könne seine Finanzprobleme auch gut selbst lösen.

IWF soll Mittel erst später zahlen

Die Finanzminister der Euro-Länder hatten bei Verhandlungen am Montag in Brüssel erneut keine Einigung erreicht, um den Weg für weitere Hilfsgelder an Athen zu ebnen. Nun wird eine Verständigung beim nächsten Treffen der Eurogruppe am 15. Juni erhofft. Griechenland braucht spätestens im Juli weitere 7 Milliarden Euro an frischen Mitteln aus dem Hilfspaket von insgesamt 86 Milliarden Euro. Das griechische Parlament hat dafür Ende letzter Woche ein Paket aus Rentenkürzungen und höheren Steuern über knapp 5 Milliarden Euro beschlossen.

Athen drang aber wie der IWF noch auf konkretere Vereinbarungen zu Schuldenerleichterungen, was Schäuble aber erst am Dienstag nach den Beratungen erneut mit dem Verweis ablehnte, er habe dafür kein Mandat des Bundestages. Als einen möglichen Weg für die Beteiligung des IWF verwies er auf eine Lösung, nach der sich der IWF zwar an dem Programm beteilige, Mittel aber erst später auszahle.

Ein solcher Kompromiss, über den sich nach Vorschlag Schäubles die Finanzminister und der IWF prinzipiell einig waren, wurde aber nach Informationen des Wall Street Journal von Griechenlands Premierminister Alexis Tsipras per Telefon aus Athen zurückgewiesen. Die übrigen Euro-Finanzminister hatten nach den Informationen bereits ein Statement entworfen.

Bis zur nächsten Sitzung Mitte Juni wird nun erwartet, dass Athen unter heftigen Druck kommt, den Deal zu akzeptieren, dass weitere Diskussionen über die Restrukturierung seiner Schulden in Höhe von 315 Milliarden Euro bis nach der Bundestagswahl verschoben sind. Eine solche Vereinbarung würde Griechenland allerdings nach der Einschätzung von an den Verhandlungen beteiligten Offiziellen den Weg zu einer erhofften Wirtschaftserholung vorerst verstellen. "Es würde das Problem aller lösen", sagte ein Offizieller dem Wall Street Journal, "außer Griechenlands".

