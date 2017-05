Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta016/24.05.2017/11:00) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,625%-Deutsche Rohstoff-Anleihe (A2AA05) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.



Hintergrund für die Herabstufung ist der in den letzten Monaten deutlich gestiegene Kurs der 5,625%-Anleihe und damit die rückläufige Rendite auf aktuell 3,81% p.a.



Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Weiterhin werden Projekte zur Förderung bzw. Produktion von Metallen wie Gold, Kupfer, Seltenen Erden, Wolfram und Zinn entwickelt. Wichtigster Meilenstein der vergangenen Jahre war der erfolgreiche Verkauf der Öl- und Gasaktivitäten der Tekton Energy im Jahr 2014. Das in Tekton Energy investierte Eigenkapital konnte innerhalb von 3,5 Jahren um 365% im Wert gesteigert werden (über 50% p.a.).



Nochmals steigende Reserven zum 31.12.2016 bei insgesamt gestiegenen Ölpreisen und Absicherung gegen einen Preisrückgang Seit dem Verkauf der Öl- und Gasaktivitäten der Tekton Energy hat die Deutsche Rohstoff wieder ein Portfolio an Bohrflächen aufgebaut. Die Öl- und Gas-Aktivitäten sind u.a. in den Beteiligungen Cub Creek Energy (Anteil 80%) und Elster Oil & Gas (Anteil 93%) gebündelt. Der Reserven-Gutachter Ryder Scott hat die gesicherten Reserven der beiden Beteiligungen zum 31.12.2016 nochmals von 10 Mio. Barrel Öläquivalent (BoE) per Mai 2016 auf etwa 12 Mio. BoE angehoben und die wahrscheinlichen Reserven mit weiteren knapp 12 Mio. BoE (über 12 Mio. BoE per Mai 2016) festgestellt.



In Verbindung mit dem gestiegenen Ölpreisniveau von aktuell etwa 50 US-Dollar pro Barrel und der weitgehenden Absicherung der Produktionsmenge im Jahr 2017 gegen einen Ölpreisrückgang mittels "costless collars", die Mindestpreise von 47 US-Dollar pro Barrel garantieren, aber auch Höchstpreise von 58 USD pro Barrel festschreiben, hat sich die Ertragskraft des Portfolios signifikant verbessert.



Weiterhin wurden im Dezember 2016 in der Öl- & Gas-Beteiligung Salt Creek Oil & Gas (Anteil 91%) Bohrflächen in North Dakota für einen Kaufpreis von etwa 38 Mio. US-Dollar erworben. Auf den Flächen befinden sich bereits 60 produzierende Bohrungen sowie weitere bis zu 90 geplante Bohrungen, die ab 2017 einen EBITDA-Beitrag von nahezu 5 Mio. US-Dollar mit steigender Tendenz liefern sollen.



Im Jahr 2016 konnten bereits signifikante, jedoch geringer als geplante Umsatzerlöse aus Öl und Gas, insbesondere aus den selbst betriebenen Bohrungen der Cub Creek Energy, von 9,2 Mio. Euro erzielt werden (Vj. 1,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde auf 6,4 Mio. Euro (Vj. 4,9 Mio. Euro) verbessert. In 2016 profitierte die Deutsche Rohstoff AG zudem von Steuervorteilen aus Sonderabschreibungen auf die Investitionen in den USA. Das Unternehmen wird hierdurch Liquiditätszuflüsse von etwa 12,0 Mio. Euro (geplant etwa 10,0 Mio. Euro) erhalten. Auf das Ergebnis hat dies jedoch keinen Einfluss, da in ähnlicher Höhe für latente Steuern Rückstellungen gebildet wurden. Insgesamt wurde ein Nachsteuer-Konzernergebnis von 0,1 Mio. Euro erwirtschaftet.



Aufgrund des weiter laufenden Bohrprogramms mit insgesamt über 100 genehmigten Bohrungen ist in den Jahren 2017 und 2018 mit weiter deutlich steigenden Umsatzerlösen und Erträgen der Deutsche Rohstoff sowohl aus den dann ganzjährig produzierenden Anlagen als auch aus den zusätzlichen Bohranlagen zu rechnen. Umsatzerlöse von 20,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 17,2 Mio. Euro im ersten Quartal 2017 untermauern diese Einschätzung.



Darüber hinaus verzeichnet die Deutsche Rohstoff auch im Bereich Metalle Fortschritte in der Entwicklung der Projekte, u.a. mit der wesentlichen Beteiligung Almonty Industries, die zum weltweit größten Wolfram-Produzenten außerhalb Chinas entwickelt wird.



Trotz des laufenden Bohrprogramms weiterhin überdurchschnittliche Bonität Wie bereits im KFM-Barometer im Juli 2016 erläutert, führen die laufenden Investitionen in das US-amerikanische Öl- & Gas-Geschäft zu einer steigenden Netto-Verschuldung sowie einer rückläufigen Eigenkapitalquote. Nachdem zum 31.12.2016 stichtagsbedingt eine vergleichsweise niedrige Quote von 34,2% verzeichnet wurde (31.12.2015: 48,3%), hat sich diese bereits zum 31.03.2017 wieder auf 38,4% erhöht. Die Netto-Verschuldung des Konzerns hat sich aufgrund des Bohrprogramms und der Zukäufe der Salt Creek Oil & Gas auf etwa 47 Mio. Euro erhöht. Hervorzuheben ist, dass die Finanzierungsbasis mittels einer "Reserve Based Lending Facillity" einer US-Bank, die über Reserven besichert ist, zu attraktiven Konditionen verbreitert werden konnte. Damit werden auch grundsätzlich bestehende Währungsrisiken, die aus der Produktion im US-Dollar-Raum resultieren, reduziert.



Durch das laufende Öl- & Gas-Investitionsprogramm ist kurz- bis mittelfristig mit einer weiter leicht rückläufigen Eigenkapitalquote zu rechnen. Aufgrund der besonders anfangs hohen Öl-Fördermengen und der daher hohen erwarteten Ergebnisse sowie der laufenden Abschreibungen ist sowohl während als auch nach Abschluss des Investitionsprogramms mit einer Eigenkapitalquote von über 30% zu rechnen.



Deutsche Rohstoff-Anleihe mit Laufzeit bis 2021 Im Juli 2016 wurde die 5,625%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit Laufzeit bis zum 20.07.2021 im Volumen von 40,6 Mio. Euro platziert und im Dezember 2016 um weitere rund 10 Mio. Euro aufgestockt. Die Mittel der Anleihe werden überwiegend im Öl- und Gasgeschäft investiert.



Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der Anleihe durch die Emittentin ist in den Anleihebedingungen ab dem 20.07.2018 zu 103%, ab dem 20.07.2019 zu 102% und ab dem 20.07.2020 zu 101% des Nennbetrags vorgesehen.



Die Deutsche Rohstoff verpflichtet sich u.a., während der Laufzeit eine Mindesteigenkapitalquote von 25% im Konzern und in der Einzelgesellschaft einzuhalten. Außerdem müssen der Wert der Öl- und Gasreserven plus die liquiden Mittel im Konzern immer mindestens dem ausstehenden Anleihevolumen entsprechen (Vermögensbindung). Bei Verletzung der Mindesteigenkapitalquote und/oder der Vermögensbindung erhöht sich die Verzinsung im ersten Jahr der Pflichtverletzung um 0,5% p.a. (Step-Up-Regelung), so dass die Anleihegläubiger für das erhöhte Risiko kompensiert werden.



Fazit: Durchschnittlich attraktive Bewertung mit positivem Ausblick



Aufgrund der signifikanten Verbesserung der Ertragskraft des Portfolios und des anhaltend ertragreichen Wachstumspotenzials in Verbindung mit der zuletzt rückläufigen Rendite von 3,81% p.a. (Kurs von 106,50% am 23.05.2017) und der attraktiven Anleihebedingungen hinsichtlich vorzeitiger Kündigung und Step-Up-Regelung bewerten wir die 5,625%-Deutsche Rohstoff-Anleihe (A2AA05) nun als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von möglichen 5 Sternen).



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.



Hinweise zur Beachtung Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 24, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)