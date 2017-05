Lieber Leser,

Henkel hat zuletzt ein neues Allzeithoch geschafft. Bei 110 Euro waren die Kurstafeln am 10. Mai 2017 stehen geblieben. Nach einem kleinen Rücksetzer näherte sich der Wert zuletzt wieder bis auf etwa 1,50 Euro an das Top an. Damit ist der Wert eindeutig im charttechnischen sowie auch im technischen Aufwärtstrend. Fundamentale Analysten haben sich aktuell kaum mit dem Wert beschäftigt, sodass von dieser Seite aus keine Impulse zu erwarten sind.

Henkel: Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...