Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom von 13,30 auf 14,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Telekom sei ohne ihre börsennotierten Beteiligungen wie etwa T-Mobile US derzeit im Branchenvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom Mittwoch. Angesichts der nur durchwachsenen operativen Trends in Deutschland sei dies eine hohe Hürde./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2017-05-24/11:54

ISIN: DE0005557508