Die Börsenblogger um 12: DAX-Anleger sollten nicht zu früh aufgeben

Gestern zeigte der DAX ein kleines Aufbäumen. Am Mittwochmittag rutscht das Barometer jedoch wieder in die Verlustzone. Darüber hinaus dürfte es auch in den kommenden Tagen nichts mit einer Rekordjagd werden. Aufgrund eines Feiertags sollten die morgigen Handelsaktivitäten überschaubar bleiben. Danach könnte es jedoch wieder nach oben gehen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 12.637

MDAX +0,1% 25.054

TecDAX +0,6% 2.250

SDAX +0,4% 11.022

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.591

Die Topwerte im DAX sind Linde, Infineon und ProSiebenSat.1. Ganz ordentlich läuft es auch für die Volkswagen-Aktie. Dabei scheint es fast so, als hätte es "Dieselgate" gar nicht gegeben. Zudem bleibt auch die EZB ein Thema.

