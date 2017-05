Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Alpach (pts017/24.05.2017/11:30) - Der US-amerikanische Hersteller Barracuda Networks verleiht den "Barracuda Excellence in Public Cloud Security Award 2017" an Anovis - Anovis unterstreicht mit dem "Barracuda Excellence in Public Cloud Security Award 2017" höchste & weltweite Lösungskompetenz für Cloud Security Anovis ist seit vielen Jahren einer der kompetentesten Barracuda-Partner weltweit. Das spiegelt sich unter anderem in der Verleihung des Barracuda Excellence in Public Cloud Security Awards 2017 wider. Federführend für diese Auszeichnung war ein umfangreiches und komplexes Cloud Transition Projekt, welches Anovis im Auftrag von Barracuda Networks für einen Fortune 500 Kunden umgesetzt hat. Ziel war es, die Transition der WEB DMZ Umgebung in eine Microsoft Azure Cloud zu planen und umzusetzen. Zum Einsatz kamen Barracuda NG Firewalls und Barracuda WEB Application Firewalls, die speziell zum Schutz vor missbräuchlichen Zugriffen auf Webportale- und Anwendungen eingesetzt werden. "Der Schutz komplexer Webanwendungen erfordert hochkarätiges Fachwissen, sowie eine permanente Beobachtung der Bedrohungsszenarien im Internet", betont Albert Fragner, Geschäftsführer von Anovis und ergänzt: "Wir sind sehr stolz auf unsere Security Mannschaft, die dieses Projekt zur höchsten Zufriedenheit des Kunden umsetzen konnten und freuen uns natürlich sehr über den 'Barracuda Excellence in Public Cloud Security Award 2017'." Anovis hat in dem mehrere Monate dauernden Projekt nicht nur hohe Kompetenz im Bereich Cloud Security bewiesen, sondern auch sämtliche externe Leistungspartner in diesem internationalen Projekt koordiniert. Anovis Anovis bietet umfassende nationale und internationale Serviceleistungen um das Thema IT Infrastruktur, unter anderem 24/7 Systeme auf Basis von Cloud Services weltweit führender Cloud Anbieter. Mit Firmenstammsitz in Österreich (Wien) und verteilten Standorten, ist Anovis Dienstleistungsspezialist im Bereich Connectivity und Security - schwerpunktmäßig für LAN/WAN, IT Security und Server Infrastrukturen - und steht für hervorragende Qualität in der Projektumsetzung und in der Erbringung von IT-Services. Kontakt: office@anovis.com | +43 1 712 40 70 | http://www.anovis.com (Ende) Aussender: anovis it-services and trading gmbh Ansprechpartner: Albert Fragner Tel.: +43 1 7124070 - 0 E-Mail: albert.fragner@anovis.com Website: www.anovis.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170524017

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 05:30 ET (09:30 GMT)