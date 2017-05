Original-Research: JDC Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,25 EUR Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Sehr guter Jahresstart liefert gute Basis für erwartetes dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum; Prognosen und Kursziel bestätigt Der JDC Group AG ist erwartungsgemäß ein sehr guter Start in das laufende Geschäftsjahr gelungen. Mit dem besten ersten Quartal der Unternehmensgeschichte ist eine gute Basis für das erwartete starke Wachstum in 2017 vorhanden. Der Konzernumsatz konnte dabei deutlich um 13,9 % auf 19,89 Mio. EUR (Q1/16: 17,46 Mio. EUR) gesteigert werden. Unseres Erachtens dürften zum starken Umsatzwachstum insbesondere die im vergangenen Geschäftsjahr erfolgten Bestandskäufe sowie die im Fokus stehende Digitalisierungsstrategie beigetragen haben. Im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres hat die JDC Group AG mehrere Bestands-käufe getätigt, welche mit zusätzlichen jährlichen Umsatzerlösen von deutlich über 10 Mio. EUR einhergehen. Demensprechend legten die innerhalb des Segments Advisortech gebündelten B2B-Aktivitäten (Maklerpool- und Plattformbereich) deutlich um 19,0 % auf 16,73 Mio. EUR (Q1/16: 14,20 Mio. EUR) zu. Innerhalb dieses Segments wird auch die Digitalisierungsstrategie der Gesellschaft wiedergegeben. Hierbei sollen durch den Einsatz der selbst entwickelten Fintech-Lösung 'allesmeins' neue Kundengruppen erreicht sowie Cross-Selling-Potenziale bei den bestehenden Kunden gehoben werden. Es ist davon auszugehen, dass im ersten Quartal 2017, nach der im vergangenen Geschäftsjahr angelaufenen Testphase, die ersten nennenswerten Umsätze erzielt wurden. Ausgehend vom deutlichen Ausbau der Umsatzerlöse wurde das EBITDA auf 1,13 Mio. EUR (Q1/16: 0,19 Mio. EUR) mehr als verfünffacht. Erwähnenswert ist an dieser Stelle der überproportional gesteigerte Rohertrag, welcher eine Folge der aus den Bestandsankäufen stammenden margenstarken Umsätze ist. Bei diesen Umsätzen sind keine Makler zwischengeschaltet und daher fallen auch keine Provisionsaufwendungen an. Grundsätzlich geht also das anorganische Wachstum sowohl mit einem deutlichen Anstieg der Umsätze, als auch mit einer überproportionalen Ergebnisentwicklung, einher. Mit der Veröffentlichung des Q1-Berichtes hat die JDC Group AG die im Rahmen des 2016er Geschäftsberichtes veröffentlichten Prognosen bestätigt. Weiterhin wird mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer Verdoppelung des EBITDA gerechnet. Allein der ganzjährige Einbezug der in 2016 erfolgten Bestandszugänge birgt ein deutliches Upsidepotenzial für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2017. Zusätzliches anorganisches Wachstum ist insbesondere vor dem Hintergrund der Konsolidierungstendenzen bei den Finanzvermittlern zudem sehr wahrscheinlich. Darüber hinaus soll die Digitalisierungsstrategie unter dem neuen Vorstand Stefan Bachmann (ehemaliger Google-Manager) weiter forciert werden. Auf dieser Basis bestätigen wir unsere Prognosen (siehe Researchstudie vom 08.05.17) und vergeben, bei einem fairen Wert von 10,25 EUR, weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15229.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

