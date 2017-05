FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,16 Prozent auf 160,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,38 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Die Bonitätsabstufung Chinas durch die Ratingagentur Moody's hatte an den Anleihemärkten kaum für Verunsicherung gesorgt. Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), wird am frühen Nachmittag in Madrid sprechen. Draghi dürfte mit Blick auf einen möglichen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik bei der bisherigen Sprachregelung bleiben, erwartet die Commerzbank. Die Kommunikation des Ausstiegs werde aber angesichts der anhaltend starken Stimmungsdaten zu einer "zunehmenden Herausforderung".

Im Blick der Anleger steht auch das am Abend erwartete Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Beobachter dürften nach Hinweisen für die künftige Zinspolitik suchen. Zudem werden in den USA noch Zahlen zum Häusermarkt veröffentlicht.

Gegen den Trend merklich zugelegt haben die Risikoaufschläge für griechische Anleihen. Die Finanzminister der Euro-Staaten hatten sich in der Nacht zum Dienstag nicht auf neue Hilfszusagen für das pleitebedrohte Land verständigen können. Ein Beschluss soll nun am 15. Juni fallen./jsl/stb

