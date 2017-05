Investments in aufstrebende Rohstoff-Gesellschaften sind oftmals von drastischen Kursbewegungen gekennzeichnet. Um auf der Achterbahn der Kursentwicklung einen kühlen Kopf zu bewahren, sollten sich Anleger bereits vor einer Investmententscheidung Gedanken über ihre Strategie machen. In einem Interview mit der englischen Ausgabe des Goldreports skizziert Louis James von Casey Research zwei Wege, um in junge Rohstoffgesellschaften zu investieren.

Joint Ventures senken Risiken

Viele Anleger setzen auf Explorationsunternehmen und erwarten den nächsten großen Wurf. Doch in der Praxis geht oftmals nur eines von 300 Projekten auch wirklich in Produktion. Um dieses Risiko zu kontrollieren, präferiert James Explorationsgesellschaften, die Anteile an Projekten an Investoren vergeben und mit Joint Ventures arbeiten. So könne das Risiko effizient kontrolliert werden. "Viele Menschen glauben, wenn ein Projekt aussichtsreich ...

