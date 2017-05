Nach dem Kaufsignal am gestrigen Tag vollzieht die Aktie von Morphosys am heutigen Mittwoch den nächsten Kurssprung. Grund sind Neuigkeiten für das am weitesten fortgeschrittene Projekt Guselkumab zur Behandlung von Schuppenflechte. Der Partner Janssen hat neue Informationen über die weitere Entwicklung zu Guselkumab veröffentlicht. Zum einen erfreut die Anleger, dass Guselkumab möglicherweise bereits im dritten Quartal die Zulassung erhalten könnte. Vor Kurzem hat Janssen ein beschleunigtes Zulassungsverfahren ("application of a priority review voucher") für den laufenden US-Zulassungsantrag von Guselkumab beantragt, mit dem Ziel, den Zulassungsprozess von Guselkumab zu beschleunigen. Im Falle einer positiven Entscheidung der US-Zulassungsbehörde FDA erwartet Janssen, dass die Marktzulassung von Guselkumab schon früher als ursprünglich erwartet erfolgen könnte.

