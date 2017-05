Bei Bilfinger kriselt es, aber laut Unternehmenschef Tom Blades kommt der Industriedienstleister bei seiner Stabilisierung gut voran. Trotzdem dürfte die Leistung in diesem Jahr wiederholt sinken.

"Wir werden zu profitablem Wachstum zurückkehren", sagte der seit Juli amtierende Bilfinger-Chef Tom Blades auf seiner ersten Hauptversammlung am Mittwoch in Mannheim. Der kriselnde Industriedienstleister komme bei seiner Stabilisierung gut voran, so Blades. Dafür habe Bilfinger im Februar eine umfassende Neuausrichtung auf den Weg gebracht. Diese sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...