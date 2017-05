München (ots) - Mit dem Real-Time-Reiseschutz hat die Allianz Global Assistance (AGA) eine neue Reiseversicherungs-Ära eingeläutet. Versicherte, die auf Reisen krank werden, müssen kein Geld mehr für die Behandlung vorstrecken und keine lästigen Schadenmeldungen bei ihrer Heimkehr ausfüllen. Die Bearbeitung durch die AGA erfolgt sofort bei Eintritt des Schadens. Denn dank des kundenfreundlichen Real-Time Reiseschutzes im Bereich Reisekranken- und Reisegepäck-Versicherung begleicht die AGA anfallende Behandlungskosten sowie Geld für notwendige Ersatzkäufe bei nicht angekommenem oder verspätetem Reisegepäck in Echtzeit. Möglich macht dies eine Karte, die über eine klassische Bezahlfunktion verfügt.



Wie funktioniert's?



Das Prinzip des Real-Time Reiseschutzes ist einfach: Im Krankheitsfall wendet sich der Reisende über eine Rufnummer an die Notrufzentrale der AGA, die ihm sowohl einen passenden Arzt benennt als auch die Übernahme der Kosten garantiert. Die AGA lädt sofort den erforderlichen Geldbetrag auf die Real-Time Reiseschutz-Karte. Kunden können dann mit der Karte direkt beim Arzt oder in der Apotheke bezahlen. Der Schadenfall wird in Echtzeit bearbeitet, weshalb ein Vorstrecken der Kosten durch den Versicherten und ein Ausfüllen diverser Schadenformulare nach Rückkehr von der Reise nicht mehr notwendig ist.



Der Real-Time Reiseschutz mit der Versichertenkarte mit Zahlfunktion wird bereits ab einer Prämie von 11,- Euro pro Person angeboten. Die Karte hat außerdem den Vorteil, dass sie für weitere Reisen mit einem neuen Versicherungsschutz wieder aktiviert werden kann. Ab einer Prämie von 26,- Euro können die Produkte auch auf Jahresbasis abgeschlossen werden.



Die Produkte sind in allen Partner-Reisebüros der AGA und unter https://www.allianz-reiseversicherung.de/reiseversicherung/realtime/ erhältlich.



