Incyte ist die größte Beteiligung von BB Biotech. Vor kurzem geriet der Kurs der Aktie unter Druck nachdem ein Medikament von der FDA nicht zugelassen wurde. Nun hat man aber bereits einen neuen Hoffnungsträger am Start beim dem es jüngst positive Daten gab. Die Details verrät Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Puma Biotechnology, BB Biotech, Morphosys und Mologen. Das Interview finden Sie HIER.