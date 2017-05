NANOGATE ist der weltweit führende Spezialist für Design-orientierte Oberflächen und Komponenten. Das allein ist schon hochtrabend genug formuliert, aber die Nanotechnologie ist sehr vielseitig verwendbar, vor allem für Oberflächen aller Art. Die Zielbranchen sind Autobau, Transport und Schiene, aber auch Kunststoff- und Metalloberflächen etc. Zielumsatz in diesem Jahr inkl. der US-Tochter 160 Mio. € bei einem operativen Ebitda-Plus um 21 %. Ergo:br/>

Ein Marktwert von rund 90/95 Mio. € ist anspruchsvoll, aber nicht überzogen. Die Nanotechnik wächst zweistellig. Darauf ist hier zu setzen. Die Volatilität der Aktie beträgt sicherlich 10 Prozent. Beginnen Sie mit einem Anfangs-Einstieg für 30 % des zu investierenden Geldes. Limitvorschlag 40 Euro.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse Nr. 21 vom 27.05.2017! Falls Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.BoersenKiosk.debr/>

Weitere Themen in der Ausgabe:++ Europa hinkt den Amerikanern weit hinterher++ Einordnung der neuen Situation rund um den Dollar++ Autonome Fahrzeuge übernehmen das Steuer++ PROSIEBENSAT1 MEDIA: Wohin geht die Reise?++ Zwingen Fahnenstangen grundsätzlich zu Gewinnmitnahmen?++ Investments in technische Spezialitäten werden ausgebaut++ Paris ist weiterhin für interessante Alternativen gut++ Zürich ist ein Investment auf Top-Niveau++ ARCONIC: Riskant aber erfolgreich?++ Ist BAIDU weiterhin ein Kauf?br/>

++++ Jetzt auch die kostenlose BoersenKiosk Apple-App laden ++++++++ mit komfortablem Benachrichtigungsservice ++++