Nach die Puma Biotechnology-Aktie in der Vergangenheit deutliche Kursverluste verkraften musste, konnte sie in den letzten Tagen wieder explosionsartig zulegen. Warum es so deutlich aufwärts geht für die BB Biotech-Beteilung, erfahren Sie hier von Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Incyte, BB Biotech, Morphosys und Mologen. Das Interview finden Sie HIER.