Hochschule Koblenz: Acht Deutschlandstipendien übergeben /// Mit dem Jaguar F-TYPE auf den Spuren der Mille Miglia

Bereits zum achten Mal hat die Hochschule Koblenz Deutschlandstipendien vergeben: Acht ausgewählte Studierende erhalten ein Jahr lang eine monatliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro, die zur Hälfte vom Bundesministerium für Forschung und Bildung und zur anderen Hälfte von Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen oder Alumni getragen werden.

Für die neunte Runde des Deutschlandstipendiums können sich Studierende mit guten Noten und sozialem Engagement ab dem 1. Juni 2017 bis zum 14. Juli 2017 bewerben. Ebenfalls sucht die Hochschule Koblenz weitere Unternehmen und Institutionen, die bereit sind, sich finanziell an einem oder mehreren Deutschlandstipendien zu beteiligen und so zur Fachkräftesicherung beitragen. Gleich fünf Studierende unterstützt diesmal der Förderkreis der Hochschule Koblenz e.V., der damit wieder der größte Förderer des Deutschlandstipendiums an der Hochschule Koblenz ist. Ein weiteres Deutschlandstipendium des aktuellen Sommersemesters stellt zum wiederholten Mal die Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung.

Bereits zum zweiten Mal fördert die Thomas Magnete GmbH das Deutschlandstipendium an der Hochschule Koblenz mit einem Stipendium. Auch die APROVIS Energy Systems GmbH aus Weidenbach/Bayern unterstützt zum zweiten Mal einen Studierenden der Hochschule Koblenz. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zum Sommersemester 2011 das "Deutschlandstipendium" ins Leben gerufen, um leistungsstarke und sozial engagierte Studierende zu unterstützen.

La Corsa più bella del Mondo - die Mille Miglia gilt als wohl schönste Veranstaltung im jährlichen Oldtimer Kalender. Während der diesjährigen Auflage der "1000 Meilen" wandelte Jaguar mit aktuellen F-TYPE Modellen des Jahrgangs 2018 auf den Spuren der erstmals 1927 ausgetragenen Fernfahrt.

Der Jaguar Konvoi befuhr dabei auch legendäre Mille-Passagen, welche die Hauptveranstaltung in diesem Jahr nicht mehr berührt hat. 70 Jahre nach der ersten Mille Miglia von 1927 und 50 Jahre nach der letzten Original-Ausgabe von 1957 starteten in Brescia über 460 Teilnehmer zur Ausgabe 2017. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die auch schon am ursprünglichen Rennen teilgenommen haben. Bei der 90. Auflage in diesem Jahr waren auch 26 unvergessliche Jaguar Sportwagen der 1950er Jahre am Start.

