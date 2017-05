Der Hamburger Hafen hat in den ersten drei Monaten des Jahres beim Containerumschlag Marktanteile an die Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen verloren. Für das Gesamtjahr ist nicht mehr als Stagnation zu erwarten.

Der Hamburger Hafen hat beim Containerumschlag gegenüber der Konkurrenz an Boden verloren. Die Konkurrenzhäfen in Antwerpen und Rotterdam konnten sich im ersten Quartal des Jahres höhere Marktanteile beim Containerumschlag sichern.

Insgesamt gingen 2,22 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Kaikanten und damit 0,7 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Mittwoch in der Hansestadt mitteilte. Gleichzeitig legte Rotterdam um 8,8 Prozent zu und Antwerpen um 0,7 Prozent. Diese beiden Häfen vereinen fast 60 Prozent des Containerverkehrs in Nordwesteuropa auf sich. Der Hamburger Marktanteil liegt bei 22,7 Prozent.

