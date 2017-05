Liebe Trader,

Seit dem Ausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrendkanal um 29,30 Euro befindet sich das Wertpapier von Freenet wieder in seiner Aufwärtsphase und erreichte in dieser Woche sein erstes Zwischenziel bei 31,71 Euro. Dort verweilte die Aktie zunächst in einer kleineren Konsolidierung, könnte aber in den nächsten Tagen weiter an die Jahreshochs aus 2015 zulegen und schließlich ihre favorisierte Kurszielmarke endgültig abarbeiten. Noch ist etwas Rallypotential vorhanden und kann auf Sicht der kommenden Tage auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Die notwendigen Stops sollten aber unbedingt nachgezogen werden, was auch für bereits bestehende Long-Positionen gilt.

Long-Chance:

Solange die Aktie von Freenet oberhalb von grob 31,00 Euro tendiert, sind weitere Zugewinne zunächst an 32,49 Euro und darüber an die endgültige Kursmarke von 33,10 Euro anzunehmen. Die Verlustbegrenzung können Anleger jetzt auf das Niveau von 30,60 Euro nachziehen, was in etwa den Tiefs aus der vergangenen Handelswoche entspricht - Gleiches gilt auch für bereits bestehende Long-Positionen. Einen kleinen Dämpfer dürften Bullen erleben, sobald Freenet wieder unter das Niveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 29,84 Euro abtaucht. In diesem Fall drohen nämlich kurzfristige Rücksetzer auf die Horizontalunterstützung bei 28,34 Euro, sowie die mittelfristige Abwärtstrendlinie bestehend seit den Jahreshochs aus 2015. Aber selbst dann bleibe das übergeordnet Chartbild weiter bullisch.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 31,83 Euro

Kursziel: 32,49 / 33,10 Euro

Stopp: < 30,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,23 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Freenet AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 31,83 Euro; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

