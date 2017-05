Liebe Trader,

Übergeordnet kann seit Februar 2016 ein intakter Aufwärtstrend bei der Linde-Aktie eingezeichnet werden, der die Kursnotierungen bis Dezember selben Jahres auf ein Hoch von 166,00 Euro hoch gedrückt hat. Anschließend folgte eine kleinere Konsolidierungsphase zurück auf das Niveau von grob 145,00 Euro - an dieser Stelle nahm das Wertpapier seine vorherige Aufwärtsbewegung wieder auf und brach schließlich Anfang Mai über die Jahreshochs aus 2016 nachhaltig aus. Das damit aufgestellte Kaufsignal führte bereits nahe an die Marke von 175,00 Euro heran, der zwischengeschaltete Pullback ist als Bestandteil der Gesamtrechnung zu sehen und weist bullische Muster auf - ähnlich wie bei einer bullischen Flagge. Eine Fortsetzung dürfte jetzt folgen, noch nicht investierte Anleger erhalten jetzt letzte Chance auf Long-Positionen, bevor die Linde-Aktie nach oben los rennt.

Long-Chance:

Aktuell arbeiten Bullen an einem Ausbruchversuch über die vorliegende kurzfristige Abwärtstrendlinie um 167,80 Euro - ein klarer Anstieg der Aktie darüber sollte schließlich den nötigen Impuls zur Oberseite liefern und Gewinne zunächst bis an die Hochs aus Anfang dieses Monats bei 174,00 Euro sichern. Darüber ist schließlich ein Anstieg bis zu dem Niveau von 182,50 Euro zu favorisieren und kann bestens über entsprechende Long-positionen nachgehandelt werden. Eine passende Verlustbegrenzung sollte sich jedoch noch um 164,30 Euro bewegen - dieses Stop-Niveau sollte jetzt aber auch für bereits bestehende Long-Positionen angepasst werden. Sollte das Papier von Linde aber einen unerwarteten Schwächeanfall erleiden und unter den EMA 50 bei aktuell 162,13 Euro abrutschen, so müssen Long-Positionen überdacht werden - Abgaben auf die Unterstützung um 155,00 Euro wären dann nicht mehr auszuschließen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 168,65 Euro

Kursziel: 182,55 Euro

Stopp: < 164,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,35 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Linde AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 168,65 Euro; 13:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

