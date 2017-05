Was steckt hinter Aktienanleihen? Wo ist der Unterschied zu Indexanleihen und was müssen Sie beachten, um den hohen Zins bei den Produkten zu erhalten. Anhand von zwei Beispielen erklärt Experte Matthias Hüppe von der HSBC die Merkmale und Besonderheiten der Investment-Möglichkeit. Alles was Sie bei Aktien- und Indexanleihen wissen müssen und was den DAX bewegt, erfahren Sie in dieser Sendung Zertifikate Aktuell. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Zertifikate-Experte Matthias Hüppe von der HSBC zwei Aktienanleihen auf den DAX mit einem möglichen Zins von über vier Prozent und über zwei Prozent, je nach Risiko-Affinität.