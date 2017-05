Von Todd Buell

FRANKFURT (Dow Jones)--Zwei führende Währungshüter der Eurozone haben ein schwaches Lohnwachstum als Hindernis für das Erreichen des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgemacht. Die Aussagen deuten darauf, dass die EZB bei einem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik eine vorsichtige Gangart einschlagen dürfte.

Bei einer Rede in Frankfurt sagte EZB-Vizepräsident Vitor Constancio, dass Lehren aus der Vergangenheit es angeraten erscheinen lassen, eine aggressive Geldpolitik lieber zu spät als zu früh zu beenden. So habe sich das Lohnwachstum in der Eurozone nicht so entwickelt, dass es mit Blick auf die künftige Inflation ermutige.

Der EZB-Chefökonom Peter Praet äußerte sich bei einer Ansprache in der bulgarischen Hauptstadt Sofia auf ähnliche Weise. Ein wichtiges Element, dass die Inflation dämpfe, sei die "gebremste Lohndynamik", die von vielen Faktoren beeinflusst werde.

Die EZB hat bei dem April-Treffen ihre Geldpolitik nicht angetastet. Einige Beobachter erwarten allerdings im Juni eine Änderung in der Kommunikation der EZB, was gleichzeitig den Start eines schrittweisen Rückzugs aus der massiven Stimulierung darstellen würde.

May 24, 2017

