Leifheit Aktiengesellschaft: Hauptversammlung beschließt Sonderdividende sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Leifheit Aktiengesellschaft: Hauptversammlung beschließt Sonderdividende sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 24.05.2017 / 14:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

P R E S S E I N F O R M A T I O N

Leifheit AG: Hauptversammlung beschließt Sonderdividende sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

- Basisdividende von 2,10 Euro plus Sonderdividende von 0,80 Euro - Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:1 - Dr. Claus-O. Zacharias mit Dank verabschiedet

Nassau/Frankfurt, 24. Mai 2017 - Die ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG hat heute erneut eine Erhöhung der Dividende beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2016 wird neben einer Basisdividende von 2,10 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie eine Sonderdividende in Höhe von 0,80 Euro ausgeschüttet. Im Vorjahr hatte die Basisdividende 2,00 Euro und die Sonderdividende 0,75 Euro betragen. Die Dividende für 2016 wird voraussichtlich am 29. Mai ausgezahlt.

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in Verbindung mit der Ausgabe von sogenannten Gratisaktien im Verhältnis 1:1 beschlossen. Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die erhöhte Anzahl an Aktien die Liquidität sowie die Attraktivität der Leifheit-Aktie zu steigern. Dazu wird das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 15 Mio Euro durch Umwandlung von Gewinnrücklagen auf 30 Mio Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgt mit der Ausgabe von 5.000.000 neuen Aktien (sogenannte Gratisaktien) an die Aktionäre im Verhältnis 1:1. Alle Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. Die Umsetzung dürfte nach Eintragung in das Handelsregister voraussichtlich gegen Ende des zweiten Quartals 2017 erfolgen.

"Die Leifheit-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt. Seit Beginn des Jahres 2016 stieg der Kurs um mehr als 25 Prozent. Mit der nun beschlossenen Kapitalerhöhung werden wir die Fungibilität der Aktie weiter erhöhen und sie damit noch attraktiver für bestehende und neue Aktionäre machen", so Dr. Claus-O. Zacharias, scheidender Finanzvorstand der Leifheit AG, der mit Ablauf der Hauptversammlung sein Amt an den Nachfolger Ivo Huhmann übergeben hat.

"Herr Dr. Zacharias hat in seinen rund achteinhalb Jahren sehr erfolgreich für die Leifheit AG gewirkt: er hat das Unternehmen in schwieriger Phase restrukturiert und nahezu gleichzeitig in sehr geordneter Weise eine Plattform für nachhaltiges Wachstum aufgebaut. Diese Wachstumsplattform hat es uns erst ermöglicht, die Strategie "Leifheit 2020" darauf in Gang zu setzen und sie nun Schritt für Schritt konsequent umzusetzen. Dafür bin ich besonders dankbar", sagte Thomas Radke, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG.

"Unter der Ägide von Herrn Dr. Zacharias als Finanzvorstand hat sich das operative Ergebnis von gut 5 Mio Euro in 2008 auf zuletzt 22,1 Mio Euro in 2016 erhöht. Der Aktienkurs hat sich in dieser Zeit mehr als verzehnfacht. Dafür sind das Unternehmen, der Aufsichtsrat und die Aktionäre Herrn Dr. Zacharias sehr zu Dank verpflichtet", ergänzte Helmut Zahn, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leifheit AG.

Die Hauptversammlung beschloss alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit. Zusätzliche Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter http://HV.leifheit-group.com.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de.

Kontakt:

Leifheit AG Petra Dombrowsky

Unternehmenskommunikation/Investor Relations

Leifheit-Str.1, 56377 Nassau Tel. +49 2604 - 977 218 E-Mail: ir@leifheit.com Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218

24.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft

Leifheitstraße 56377 Nassau / Lahn Deutschland Telefon: 02604 977-0 Fax: 02604 977-340 E-Mail: ir@leifheit.com Internet: www.leifheit-group.com ISIN: DE0006464506 WKN: 646450

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

577051 24.05.2017

ISIN DE0006464506

AXC0183 2017-05-24/14:38