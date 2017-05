Anfang Mai schossen die Kursnotierungen des Spieleherstellers Electronic Arts dynamisch auf frische Höchststände aufwärts, doch einige Tage später zeigt sich eine gewisse Katerstimmung unter den Investoren - neue Hochs bleiben aus und auch werden schon wieder vereinzelte Gewinnmitnahmen vollzogen.

Übergeordnet kann seit dem Kursniveau von 10,77 US-Dollar aus Mitte 2012 das Wertpapier von Electronic Arts (EA) in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal eingeordnet werden und stieg infolge dessen auf bisheriges Verlaufshoch von 112,16 US-Dollar bis Mitte vergangener Handelswoche an. Dabei beschleunigte sich der Kursanstieg in den letzten Monaten sogar, allerdings blieb auf Wochenbasis eine sog. Doji-Kerze zurück. Diese könnte nun für eine kurzfristige Konsolidierung sorgen und ist besonders gut für eine direkte Short-Strategie geeignet - im Regelfall folgt anschließend nämlich ein Trendwechsel. Das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) fällt bei diesem Szenario besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...