Die EZB sieht in den Schulden mancher Euro-Staaten ein Risiko, was sich wieder vergrößert habe. Dennoch erhole sich der Wirtschaftsraum. Die Schuldentragfähigkeit einzelner Länder könnte aber leiden.

Die hohen Schulden einzelner Euro-Länder könnten nach Einschätzung der EZB wieder verstärkt in den Fokus der Märkte geraten. Diese Gefahr habe seit November 2016 zugenommen, teilte die Euro-Notenbank in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität mit. Zwar habe sich der Währungsraum in ...

