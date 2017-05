HAMBURG (dpa-AFX) - Die Linienreederei Hapag-Lloyd hat die Fusion mit der arabischen UASC endgültig unter Dach und Fach gebracht. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. "Das ist ein wichtiger strategischer Meilenstein und ein großer Schritt nach vorn für Hapag-Lloyd", sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen. Damit ist nach monatelangen Verzögerungen der Weg frei, die Reederei UASC in den Konzern zu integrieren und die angestrebten Einsparungen umzusetzen. Sie sollen von 2019 an jährliche Kostenminderungen von 435 Millionen US-Dollar (400 Mio Euro) bringen, große Teile davon schon 2018.

Die United Arab Shipping Company (UASC) mit Hauptsitz in Kuwait bringt rund 58 Schiffe in den Konzern ein und erhöht die Flotte auf rund 230 Schiffe sowie eine Transportkapazität von rund 1,6 Millionen Standardcontainer (TEU)./akp/DP/stb

ISIN DE000HLAG475

AXC0194 2017-05-24/15:08