Der DAX tendiert weiter seitwärts in der im Morgen-Insight gezeigten Flagge und außerdem weiter unter der wichtigen Marke von 12.700 Punkten. Es geht aktuell um 13.000 Punkte oder 12.150 Punkte, bzw. eine große Korrektur bis unter 12.000 Punkte. Aktuell verläuft der DAX wieder in einer engen Spanne im ruhigen Handel. Vielleicht bringen die Amis am Nachmittag Schwung in den Markt, wie schon so oft zuvor.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.650 Punkten.

Gegenbewegung bis 12.700 Punkte möglich, 12.700/12.730 Punkte sollten nicht mehr nachhaltig überschritten werden.

Unter 12.550 Punkten trübt sich die Lage im DAX bis 12.450 Punkte und 12.150 Punkte weiter ein.

Langfristige Eintrübung im DAX unter 12.150 Punkten.

Mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte (Monatschart).

Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten.

S&P500 und Marke von 2.400 Punkten beachten.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 21)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Leicht Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...