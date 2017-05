=== D O N N E R S T A G, 25. Mai 2017 09:00 ES/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,8% gg Vq/+3,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,8% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj *** 10:00 EU/Ratspräsident Tusk und Kommissionschef Juncker, Spitzentreffen mit den Präsidenten der USA, der Türkei (13:00) und Frankreichs (14:45), Brüssel *** 10:00 AT/Opec, Ministertreffen (17:00 PK), Wien *** 10:30 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+1,9% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 237.000 zuvor: 232.000 *** 16:00 BE/Nato, Gipfeltreffen (seit 24.5.), Brüssel 16:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Center for Global Development, Washington *** - BE/US-Präsident Trump, Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Macron, Brüssel - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich und der Schweiz geschlossen F R E I T A G, 26. Mai 2017 04:00 JP/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Keio University, Tokio 10:00 DE/Lanxess AG, HV, Köln 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +0,7% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: revidiert +1,7% gg Vm; vorläufig +0,9% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,5 1. Umfrage: 97,7 zuvor: 97,0 *** - IT/G7, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 27.5.), Taormina - EU/Ratingüberprüfung für Bulgarien (Moody's) - Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

