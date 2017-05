Am deutschen Aktienmarkt sind offensichtlich viele Anleger schon in Vatertagsstimmung. Kaum verändert präsentieren sich die Kurse zur Wochenmitte - der DAX pendelt um den Schlusskurs des Vortages von 12.659 Punkten. Etwas Bewegung in den Handel könnte am Abend nach dem Fed-Sitzungsprotokoll kommen. Um 20:00 Uhr MESZ wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung von Anfang Mai veröffentlicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...