Lieber Leser,

das am Umsatz gemessen weltgrößte Biotech-Unternehmen Amgen führt insgesamt sieben Blockbuster-Medikamente, die jeweils mehr als 1 Mrd. US-Dollar jährlich an Umsatz generieren. Das sind im folgenden Epogen, Prolia, Aranesp, Enbrel, Xgeva, Neulasta und Sensipar. Alleine Neulasta und Enbrel machten in 2016 ca. 46 % der gesamten Umsätze aus. Per Q1 2017 sind die gesamten Umsätze des Unternehmens um 1,1 % gefallen.

Umsatz fällt bei den Blockbuster-Medikamenten deutlich

Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...