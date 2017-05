Hauptversammlung der First Sensor AG wählt neuen Aufsichtsrat

Corporate News, 24. Mai 2017

- Prof. Dr. Christoph Kutter als 4. Mitglied neu im Aufsichtsrat

- Prof. Dr. Alfred Gossner für weitere 4 Jahre als Aufsichtsratsmitglied sowie zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2017 haben heute die Aktionäre der First Sensor AG Prof. Dr. Christoph Kutter, Direktor der Fraunhofer Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT, in den Aufsichtsrat der First Sensor AG gewählt. Des Weiteren wurde eine Satzungsänderung von der Hauptversammlung beschlossen, die eine Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf vier Mitglieder vorsieht. Damit besteht der Aufsichtsrat des börsennotierten Sensorikspezialisten nach Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister nunmehr aus vier Aufsichtsratsmitgliedern mit Herrn Prof. Dr. Kutter als viertem Aufsichtsratsmitglied.

Prof. Dr. Kutter war nach seinem Physikstudium an der TU München zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hochfeldmagnetlabor, MPI für Festkörperphysik in Grenoble tätig und fertigte dort seine Dissertation an, mit der er 1995 den Doktor der Physik an der Universität Konstanz erlangte. Seine Karriere begann er anschließend als Entwicklungsingenieur bei Siemens Halbleiter in München. Es folgten verschiedene Führungspositionen im Bereich Development bei der Siemens AG, später Infineon Technologies AG, zuletzt als Corporate Vice President R&D Excellence. Seit 2012 ist Prof. Dr. Kutter Direktor der Fraunhofer Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT und außerdem Professor im Bereich Polytronische Systeme an der Universität der Bundeswehr in München. Sein Forschungsinteresse gilt insbesondere Sensoren und Aktoren für Mensch und Umwelt.

Gleichzeitig wurde Prof. Dr. Alfred Gossner, CFO der Fraunhofer-Gesellschaft, für weitere 4 Jahre zum Aufsichtsratsmitglied sowie zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt. Nach einem Volkswirtschaftsstudium und anschließender Promotion begann Prof. Dr. Alfred Gossner seine Karriere 1983 bei einer internationalen Unternehmensberatungsgesellschaft. Es folgten ab 1985 sechzehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der Allianz Gruppe, unter anderem als Group Managing Director (CEO) der Allianz Südafrika, Johannesburg, und der Allianz Namibia, Windhuk. Zurück in Deutschland war er ab 1996 als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Allianz Norddeutschland tätig, bevor er 1999 zum Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG berufen wurde. 2002 wechselte Prof. Dr. Gossner in den Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft, wo er die Bereiche Finanzen, Controlling und Informationstechnik verantwortet. In den Vorsitz des Aufsichtsrats der First Sensor AG bringt Prof. Dr. Gossner zudem seine Erfahrung aus Aufsichtsratsmandaten für die Germanische Lloyd AG, die Karstadt Warenhaus AG sowie der Allianz Gruppe ein.

Die weiteren zwei Aufsichtsratsmandate sind mit Götz Gollan, Vorstand der equinet Bank AG, sowie Marc de Jong, CEO LM Wind Power, besetzt. Beide sind bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt.

Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com

