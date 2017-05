München (ots) -



Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur vergangenen Woche leicht gestiegen. Dies zeigt die wöchentliche ADAC-Auswertung. Danach kletterte der Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um 0,2 Cent auf derzeit 1,348 Euro. Der Dieselpreis stieg um 0,3 Cent und liegt im Tagesmittel bei 1,146 Euro.



Dass die Spritpreise nicht kräftiger stärker gestiegen sind, haben die Autofahrer dem wiedererstarkten Euro zu verdanken. Er hat die Folgen der höheren Rohölnotierungen weitgehend kompensiert.



