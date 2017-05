LottoGopher (WKN: A2DSAH) legte gestern ein furioses Börsendebüt aufs Parkett. Über 1,6 Millionen gehandelte Aktien und ein Tageshoch knapp 40% über Startkurs geben schon mal die Richtung für die kommenden Wochen vor. Seit heute werden die Papiere auch hierzulande gehandelt.

Der Hype um LottoGopher kommt nicht von ungefähr, sondern hat eine Vielzahl berechtigter Gründe. Tatsächlich ist das Unternehmen dabei, den US-Lottomarkt zu revolutionieren, was in der Vergangenheit unter anderem schon zu Reportagen in führenden US-Medien wie NBC oder CBS geführt hat. Mittlerweile ist die Plattform LottoGopher.com perfektioniert und dafür bereit, Millionen von Amerikanern erstmals den legalen Online-Erwerb von Lottotickets zu ermöglichen.

Erster legaler Online-Lottoanbieter in Kalifornien

Der staatliche US-Lotteriemarkt ist über 70 Milliarden USD schwer und erfreut sich weiterhin einer riesigen und wachsenden Beliebtheit. Doch: Die meisten US-Bundesstaaten untersagen den Kauf von Lottotickets über das Internet. Stattdessen müssen die Spielscheine in einzelnen Geschäften mit Bargeld erworben werden.

Wer in den USA legal Lotto spielen, aber hierfür nichts ständig kilometerweit fahren, sondern stattdessen den Komfort des Internets genießen möchte, nutzt LottoGopher. Die hochentwickelte und komplett legale Plattform, bei er "Gopher" für die Ticketbeschaffung zuständig sind, ist bislang nur für Bürger Kaliforniens zugelassen, dem mit fast 40 Millionen Einwohnern bevölerungsreichsten US-Staat.

LottoGopher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...