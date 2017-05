FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 24. Mai 2017. Die große Lücke zwischen Kursständen und Stimmung der Anleger ist kleiner geworden, allerdings damit auch die Chance auf preistreibende Impulse.

Man konnte geradezu ein Aufatmen vieler Marktteilnehmer wahrnehmen, als der DAX in der vergangenen Woche endlich zu einer deutlicheren Korrektur nach unten angesetzt hatte. Gemessen am kurz zuvor erreichten Allzeithoch sah dieser Rücksetzer, der sich im Wesentlichen auf zwei Handelstage verteilte, recht attraktiv aus. Zumindest für diejenigen, die tatsächlich am Extrempunkt verkauft hatten, ergab sich zwischenzeitlich eine Reaktion von 2,7 Prozent. Allerdings dürften die meisten Akteure bereits deutlich früher eine Absicherungs- bzw. Shortposition eingegangen sein. Immerhin waren 1,9 Prozent Abwärtskorrektur, gemessen an unserem Erhebungszeitpunkt in der vergangenen Woche, für einige Teilnehmer an unserer Umfrage ausreichend, um wieder einzusteigen und Gewinne mitzunehmen. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index der institutionellen Investoren hat sich gegenüber der Vorwoche deutlich befestigt und konnte um 21 Punkte auf einen Stand von nunmehr 0 Punkte, das ist die neutrale Linie, zulegen. Dass gerade die jüngeren Engagements der vergangenen beiden Wochen überwiegend spekulativer Natur gewesen sein dürften, wird an der Wanderung der bisherigen Bären sichtbar: Fast alle von ihnen drehten ihre Position direkt auf die andere Seite ins Bullenlager, begleitet von vormals neutral eingestellten Marktteilnehmern.

Natürlich gibt es für die jüngsten Aktienkäufe genügend Argumente. Abgesehen von der Bilderbuchkorrektur dürften die hohe Wachstumsdynamik der Eurozone - vor allem in Deutschland und Frankreich - sowie ein Ifo-Geschäftsklimaindex, der im Mai ein neues Allzeithoch erreichte, den aktiven Händlern fast schon zwingende Gründe für einen Wiedereinstieg auf der Käuferseite geliefert haben. Vergessen schienen damit die Befürchtungen, der DAX könnte zu einer massiveren Korrektur angesetzt haben.

ist dennoch nicht immer profitabel

Aber auch die Privatanleger zeigen sich derzeit weniger pessimistisch als in der Vorwoche. Deren Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich um 9 Punkte auf einen Stand von -2 Punkte befestigt. Allerdings fällt im Gegensatz zu den institutionellen Pendants bei diesem Panel auf, dass der Drang, sich direkt wieder auf der Kaufseite stärker zu engagieren, trotz aller positiven Argumente vergleichsweise gering ausgefallen ist.

Mit der heutigen Erhebung hat sich der deutliche Bias der Vorwoche, das stark Auseinanderdriften zwischen Stimmung und Markttrend, wieder aufgelöst. Sowohl absolut betrachtet, aber auch bezogen auf die bisherigen Erhebungen dieses Jahres, befinden sich die Börse Frankfurt Sentiment-Indizes der institutionellen und privaten Anleger somit wieder im neutralen Bereich.

Damit bleiben die Aussichten auf eine größere Trend-Bewegung des DAX in der kommenden Berichtswoche relativ überschaubar. Und weil größere Impulse von den heimischen Akteuren, basierend auf alten Schieflagen, nicht zu erwarten sind, bleiben für eine wieder aufkeimende Aufwärtsbewegung des DAX die langfristigen Kapitalströme als Haupttreiber verantwortlich. Diese haben jedoch gerade, was das Ausland betrifft, vergleichsweise hohe Investmentstände in der Eurozone erreicht. Das bedeutet für unser Börsenbarometer zwar unmittelbar kein Ungemach, aber eben auch kein massives positives Momentum. Zumal die Käufer von heute alsbald wieder als Abgeber von Morgen auftreten dürften - sofern sich Kursgewinne einstellen.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

