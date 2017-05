Um die pneumatischen Fördergeräte der Metro G-Serie auf die zukünftigen Entwicklungen in der Kunststoffverarbeitung vorzubereiten und zu erreichen, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile wird, war eine enge Zusammenarbeit der Unternehmen Motan-Colortronic, Friedrichsdorf, und Elmo Rietschle, Bad Neustadt, notwendig. Für die konstruktive Anpassung der Druck- und Vakuumerzeuger wurde eine neue Umrichtertechnologie integriert. So bilden die Seitenkanalverdichter als auch die Klauen-Vakuumpumpen kompakte, prozessgeführt regelbare Einheiten - mit hoher Saugleistung bei niedrigem Geräuschniveau. Ob material- oder maschinenbezogen: Die in weiten Druckbereichen regelbaren ein- oder mehrstufigen Pumpen sind flexibel einsetzbar und können mit übergeordneten Steuerungen verknüpft werden. Der Leistungsbereich der frequenzgeregelten Seitenkanalverdichter wurde bis auf 22 kW erweitert. Die für den Anlagenbau wichtige Flexibilität wird durch den wahlweisen Einsatz als dezentrale Motor-/Umrichtereinheit oder für den Betrieb mit Schaltschrankumrichtern erreicht. So werden wirtschaftliche Antriebslösungen mit hoher Leistung möglich - auch als Stand-Alone-Frequenzumrichter mit Sollwertvorgabe über Potentiometer oder vernetzt mit Profibus-Schnittstelle.

Um Kunststoffgranulat unbeschädigt bei minimiertem Verschleiß der Rohrleitungen zu fördern, ist eine gleichbleibende Fördergeschwindigkeit notwendig. Da bei der pneumatischen Förderung unabhängig von der Rohrlänge und dem Granulat eine vorgegebene Geschwindigkeit erreicht werden muss, wird der Volumenstrom entsprechend angepasst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...