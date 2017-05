Eine grundlegende Voraussetzung für eine ökonomische Fertigung sind einwandfrei gewartete Werkzeuge. Die Verantwortung hierfür beginnt in der Konstruktionsphase. Ziel muss es sein, möglichst leicht zerleg- und montierbare, aber auch rüstfreundliche Werkzeuge zu konstruieren. Weitere Grundelemente einer standardisierten Fertigungsvorbereitung sind vorgegebene Rüstabläufe sowie Werkzeugpatenschaften. Aber leider ist das Prinzip der Betreiberverantwortung, also die Patentschaft zum Werkzeug, nur in wenigen Kunststoff verarbeitenden Betrieben verankert. Dabei tragen solche Patenschaften maßgeblich zur Bereitstellung reproduzierbarer, produktionsbereiter Werkzeuge bei, was die Werkzeug-Instandhaltung wesentlich vereinfacht.

Der Konstrukteur als Pate des Werkzeuges

Immer wieder ist festzustellen, dass Mitarbeiter der Konstruktionsabteilung nicht oder zu selten mit ihren Produktions- und Instandhaltungskollegen kommunizieren. Rückmeldungen über nicht praxisgerechte Auslegungen der Werkzeuge bleiben somit auf der Strecke, wodurch die Kosten für Produktion, Maschinen - und Anlagenverfügbarkeit auf ein nicht mehr akzeptables Niveau steigen können. Dabei ließe sich dieses Defizit sehr einfach beseitigen, indem der Konstrukteur zum Paten des von ihm konstruierten Werkzeuges erklärt wird. In der Anlaufphase können so die Spezialisten der Fertigung, Verfahrenstechnik und Instandhaltung gemeinsam mit dem Konstrukteur während den Abmusterungen bewerten, welche Änderungen oder Optimierungen erforderlich sind, um das Werkzeug problemlos in der Fertigung einzusetzen.

Rüstzeiten verkürzen

Oftmals steht das Werkzeug vor Produktionsbeginn noch im Lager, das heißt, wertvolle Fertigungszeit wird durch Such- und Transportvorgänge vergeudet. Uneffizient ist es zudem, Schlauch- und Kabelbrücken erst in der Maschine zu suchen und dann ans Werkzeug anzuschließen . Durch Anwendung einfacher Standards lässt sich hier sehr viel Zeit einsparen. Dazu gehört die Vorab-Bereitstellung des funktionsbereiten Werkzeuges direkt an der Maschine. Am Werkzeug fest verschlauchte -oder verrohrte Brücken sowie (wenn nötig) vorgewärmte Werkzeuge tragen ebenfalls zur deutlichen Verkürzung der Rüstzeit ...

