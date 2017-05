Die Interpack in Düsseldorf ist als internationale Leitmesse stets auch Barometer für die aktuelle Wirtschaftslage und die Stimmung in der Verpackungsbranche. Für Karl Schäuble, Geschäftsführer des Heilbronner Thermoformmaschinen-Herstellers Illig, ist dies ein wiederkehrender Anlass zur Rückschau und zum Ausblick in die Zukunft der Verpackungstechnik mit dem Schwerpunkt Thermoformen. "Wirtschaftlich haben wir die letzten drei Jahre sehr erfolgreich und auf hohem Niveau abschließen können. Das gilt für unser gesamtes Maschinenprogramm", so Karl Schäuble rückblickend. "Dies gipfelt im hervorragenden und vielfältigen Auftragseingang im Geschäftsjahr 2016, dem höchsten in der 70-jährigen Firmengeschichte." Illig konnte den Umsatz gegenüber 2015 um gut zehn Prozent steigern, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

Der Geschäftsführer ist zuversichtlich, dass dieser Schwung weiter anhält. Die in den letzten zwei Jahren vorgestellten Neuentwicklungen haben gemäß Schäuble eine außergewöhnlich gute Resonanz bei den bestehenden Kunden gefunden, insbesondere die IML-T-Technologie. Illig geht davon aus, dass das IML-T-Thermoformen auf nahezu allen Märkten weiter nachgefragt wird. "Hierfür bieten wir eine Komplettlösung für Verpackungen mit höchsten Dekorationsansprüchen - alles aus einer Hand, alles Marke Illig", so Schäuble. Ergänzend hierzu präsentierte der Heilbronner Thermoform-Spezialist auf der Interpack erstmals ...

